O Vasco da Gama somou a terceira derrota nos últimos três jogos. Desta feita, a equipa orientada por Sá Pinto foi goleada (4-0) em casa do Grémio, numa partida da 24.ª jornada do Brasileirão e continua em zona de descida.



O emblema tricolor marcou o primeiro golo por intermédio do ex-Benfica Diego Souza aos 41 minutos (para desespero de Sá Pinto), já depois de um golo ter sido enganado. Na etapa complementar, Diego Souza bisou antes de Pinares fazer o 3-0 e Lucas Silva, de penálti, fixou o resultado final.



O 1-0 a favor do Grémio:



Com esta derrota, o Vasco continua em zona de descida com 24 pontos, menos um que o Sport Recife, que perdeu em casa do líder São Paulo. O Tricolor Paulista triunfou graças a um golo de Luciano.



O bis de Diego Souza: