António Oliveira continua sem perder desde que assumiu o cargo de treinador do Corinthians. Na última noite, o Timão entrou a vencer na Taça do Brasil, em casa do Cianorte, por 3-0.

Wesley adiantou os visitantes logo aos dois minutos e o bis de Ángel Romero (31m e 63m) fechou as contas da partida.

Este foi o quarto jogo do treinador português no Corinthians: tem três vitórias e um empate, que aconteceu frente ao Palmeiras de Abel Ferreira.

Veja os golos: