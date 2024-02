Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos na sequência de um apedrejamento ao autocarro da equipa à saída da Arena Pernambuco, depois do jogo com o Sport Recife, para a Copa Nordeste.

Os cinco atletas tiveram de receber tratamento hospitalar, sendo transportados ao Real Hospital Português, no Recife.

Vários jogadores publicaram várias mensagens nas redes sociais, descrevendo o ataque, supostamente perpetrado por adeptos do Sport Recife.

Um dos atletas, Lucas Sasha, escreveu: «é difícil comentar alguma coisa, encontrar uma palavra que possa justificar isso, viemos trabalhar, queremos voltar para casa e por pouco quase não conseguimos fazer isso».

«Foi uma atitude criminosa, uma tentativa de homicídio e a gente espera que eles possam ser reconhecidos e possam pagar, isso foi um atentado contra a vida», acrescentou o mesmo jogador, numa altura em que a equipa já estava a regressar a Fortaleza.

As várias publicações mostram as pedras atiradas contra o autocarro e os estragos causados na viatura, além de sinais evidentes dos ferimentos dos jogadores.