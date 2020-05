Márcio Mossoró, antigo jogador do Sp. Braga, contou à ESPN, através de videoconferência, como ficou surpreendido com a sinceridade de Jorge Jesus nos treinos da equipa minhota. O atual jogador dos turcos do Goztepe conta que o atual treinador do Flamengo não media as palavras para apontar defeitos aos jogadores.

«Ele dizia-me: “Você para atacar é espetacular, vai de gasolina, a mil por hora, mas para defender é a diesel, muito lento. Precisa melhorar isso”. Ele gosta de comparações com piadas, mas que fazem sentido. Os jogadores crescem porque ele tira o máximo deles», contou.

O médio brasileiro conta ainda que Jorge Jesus gostava que os jogadores fossem criativos, desde que jogassem para a equipa. «Ele sempre tinha alguma tiradinha: “Você acha que está fazendo malabarismo? Futebol é conjunto, ninguém ganha sozinho. Só existe Ronaldo e Messi. Acha que vai pegar a bola e driblar todo mundo?” Ele não manda recado, controla bem o grupo de jogadores», prosseguiu.

Mossoró conta ainda que Jesus era inflexível quanto ao posicionamento e orientações táticas. «Sem a bola você precisa fazer o que o Jesus manda, senão ele vai pegar no pé do jogador que for. Não tem estrela, não tem nome... Ele tira da equipa mesmo», revelou.

Nesse sentido, Mossoró está convencido que Michael, reforço para o ataque do Flamengo, vai crescer muito com o treinador português. «O Michael é um cara que vai crescer muito nas mãos do Jesus no Flamengo. É capaz de estar pegando no pé dele [risos]. Ele não tira o brilho do jogador, mas o Michael gosta muito de driblar e o Jesus vai gesticular se driblar quatro ao invés de dar o passe», contou.

Mossoró recorda ainda uma conversa com Jesus quando o Sp. Braga foi eliminado pelo Paris Saint-Germain da Liga Europa em 2009. Segundo o brasileiro, o treinador pediu-lhe para entrar e resolver o jogo, mas não foi isso que aconteceu.

«Eu entrei quando faltavam 20 minutos para o final da partida, mas não joguei bem. No dia seguinte ele chamou-me: “Eu estou muito triste porque fiz uma aposta em você e achei que daria certo, mas infelizmente não deu. Isso faz parte do futebol. Não sei se estarei aqui, mas acho que você ainda tem muito a melhorar e dará muitas alegrias ao Braga”. E foi dito e feito. Depois dessa primeira temporada eu estourei em Portugal. Ensinou-me muito», recordou.

No final dessa época, Jesus acabou por rumar ao Benfica. «No Benfica ele não tentou contratar-me porque eu tinha uma rivalidade muito grande com Benfica e os adeptos, eram jogos pegados. Eu sempre tive sorte de fazer golos ao Benfica e a forma como eu comemorava acirrava a rivalidade», contou ainda Mossoró.