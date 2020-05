As negociações entre o Flamengo e Jorge Jesus, com vista à renovação do contrato do técnico, prosseguem. No entanto, Edílson, ex-jogador, considera que o clube não deverá ficar refém do português, acrescentando que nem sequer faria um esforço para o segurar.



«Se fosse presidente do Flamengo, esquece. Não faria esforço nenhum​​​​​​ para renovar. O Flamengo é muito maior que toda a gente, esquece. Viria outro treinador. Ganhámos, dou todo o mérito a Jesus, mas o Flamengo não pode ficar refém de um treinador que chega e diz que quer ganhar três milhões de reais por mês. É um esforço desnecessário. Há treinadores capacitados para treinar e ganhar no Flamengo», disse, no programa «Os Donos da Bola».



Edílson chegou a passar pelo Benfica em 1995. Fez carreira sobretudo no Brasil, tendo representado clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, entre outros.