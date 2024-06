Enorme confusão em cima do intervalo no Cuiabá-Fortaleza… e com Petit metido ao barulho. Já em tempo de descontos da primeira parte, a bola saiu pela linha lateral e o treinador português tentou escondê-la do adversário. Renato Kayzer queria cobrar o lançamento rapidamente e acabou por empurrar Petit quando procurava ficar com a bola.

O antigo internacional português caiu no relvado e gerou-se uma enorme confusão. Britez reclamou com o árbitro, viu amarelo, aplaudiu a decisão e… terminou expulso, deixando o Fortaleza reduzido a nove jogadores, além de estar a perder por 4-0.

De seguida, o árbitro foi alertado para ir ao monitor do VAR ver as imagens e, depois de analisar o lance, decidiu retirar o amarelo que tinha mostrado a Petit e também expulsar o técnico luso.

Ainda com os ânimos bem quentes, Kayzer saiu para o túnel e tentou ir atrás de Petit, mas sem sucesso.