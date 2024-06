O Corinthians de António Oliveira empatou, este domingo, frente ao São Paulo, por 2-2, num jogo em que acabaram com 10 unidades.

Lucas Moura, ex-PSG e Tottenham, marcou o primeiro golo do jogo, aos quatro minutos, e colocou o São Paulo a vencer logo cedo.

Com António Oliveira no comando, o Corinthians, equipa da casa, reagiu e empatou aos 31m, golo de Igor Coronado. Passados 10 minutos no cronómetro, o São Paulo voltou a passar para a frente, depois de um autogolo de Caca.

Num jogo em que os golos surgiram todos na primeira parte, Gustavo Mosquito voltou a empatar aos 45+2.. Aos 78 minutos, Caetano recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com este resultado, o Corinthians está em 14.º lugar, com sete pontos, enquanto que o São Paulo está em quinto, com 15.

Outros resultados da 9.ª ronda do Brasileirão: