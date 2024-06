O Botafogo subiu, à condição, à liderança do Brasileirão, ao vencer na receção ao Fluminense, por 1-0, em jogo da oitava jornada da competição.

Num duelo entre dois rivais do Rio de Janeiro, a equipa de Artur Jorge superiorizou-se graças a um golo de Bastos, aos 66 minutos, servido por Damian Suárez.

Com este resultado, o Botafogo está em primeiro, com 16 pontos, mais dois do que Flamengo e Bahia, mas mais um jogo. O Fluminense é 16.º, com seis pontos.

Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, perdeu em casa frente ao Atlético de Mineiro, por 2-1.

A formação do técnico português até entrou a ganhar, com um golo de Lucas Evangelista (ex-Vitória de Guimarães e Estoril), aos 26 minutos, mas a reviravolta veio ainda no primeiro tempo, e em dois minutos.

Matías Zaracho empatou aos 43 minutos e depois minutos depois Paulinho fez o 2-1 final.

O Bragantino é sétimo, com 12 pontos, ao passo que o Atlético Mineiro é sexto, com 13.

Mais cedo, o Corinthians, de António Oliveira, empatou (2-2) na deslocação ao terreno do Atlético Goianiense.

Yuri Alberto bisou aos 16 e 64 minutos, e pelo meio Gustavo Henrique foi expulso. Apesar da vantagem de dois golos, o timão, a jogar com menos um, deixou-se empatar.

Caca reduziu com um autogolo aos 67 minutos, Shaylon, de penálti, fez o 2-2 aos 90+3 minutos.

O Corinthians está em 15.º, com seis pontos, ao passo que o Atlético é 18.º, com cinco.