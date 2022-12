Bruno Fernandes usou a braçadeira de capitão no triunfo do Manchester United sobre o Nottingham Forest (3-0) e, no final do jogo, abordou a honra em liderar a equipa de Old Trafford.

«É difícil descrever as emoções que sinto por ser capitão. Obviamente, jogar neste grande clube é uma grande honra, mas ser capitão é um extra, é algo que nem sonhas. É difícil ou até impossível descrever», afirmou aos microfones da NBC Sports ainda no relvado.

O internacional português deixou também um elogio ao treinador Erik ten Hag pela disciplina e estabilidade que trouxe aos red devils após algumas temporadas conturbadas.

«Gostamos quando ganhamos jogos. Se ganhas, todos vão estar mais felizes. Os avançados querem golos e assistências, mas o principal para nós, com os momentos difíceis de mudança de treinadores, foi que encontrámos agora um treinador que nos deu estabilidade, algo muito importante que faltava. E muita disciplina, que faltava na nossa equipa. Agora, todos entendem o que têm de fazer e como o fazer», frisou.