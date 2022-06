Ainda a gozar um período de férias, o internacional português Bruno Fernandes regressou às origens esta quarta-feira.

Equipado com as cores do Manchester United, o médio treinou nas instalações do Boavista na companhia do amigo Nuno Jesus, com quem coincidiu na formação dos axadrezados, e também do guarda-redes dos juniores Rafael Flores. «Sempre um prazer, craque», escreveu o guardião dos boavisteiros nas redes sociais.

Esta situação, de resto, não é rara, já que Bruno Fernandes tem por hábito manter a condição física no Bessa quando se encontra em Portugal.