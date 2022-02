Com a conquista do prémio de melhor treinador do mês de janeiro da Premier League, Bruno Lage alargou o lote de portugueses que arrecadaram a distinção mensal.

O treinador do Wolverhampton juntou-se, assim, a José Mourinho, André Villas-Boas e Nuno Espírito Santo.

Mourinho foi o primeiro técnico luso a conquistar o prémio, logo em época de estreia (2004/05), nos meses de novembro e janeiro, ao serviço do Chelsea. O «special one» viria a ganhar novamente com os «blues» em março de 2007. A quarta conquista aconteceu já em novembro de 2020, no regresso ao campeonato inglês e ao comando do Tottenham.

Seguiu-se André Villas-Boas, também nos spurs, com duas façanhas: dezembro de 2012 e fevereiro de 2013.

Nuno Espírito Santo, curiosamente, partilha as mesmas quatro distinções de José Mourinho. O técnico luso, atualmente desempregado, arrecadou o prémio ao serviço dos Wolves em setembro de 2018 e junho e outubro de 2020. No início desta temporada, no banco do Tottenham, Espírito Santo foi eleito o melhor do mês de agosto.

Lage é, portanto, o segundo técnico luso a arrecadar o prémio na presente época.