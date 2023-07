Bruno Pinheiro é o novo treinador do Al Sadd, confirmou o clube do Qatar, na noite desta terça-feira, minutos depois de anunciar a saída do espanhol Juan Manuel Lillo.

O técnico português de 46 anos assume a equipa já a partir desta quarta-feira, no estágio de pré-época que o Al Sadd realiza na Áustria, de acordo com o clube, ao qual chegou recentemente o ex-FC Porto Uribe.

Em comunicado, a Associação de Futebol do Qatar confirma também que «aprovou o pedido do clube Al Sadd em procurar os serviços de Bruno Pinheiro», técnico em funções na seleção olímpica do Qatar, depois da passagem de duas épocas no Estoril, de 2020 a 2022.

Em nota oficial, o Al Sadd justificou a saída de Juan Manuel Lillo com um «pedido para não continuar a sua missão no clube devido a circunstâncias pessoais». «A direção do clube realizou várias reuniões anteriores com o treinador, na tentativa de auxilia-lo na resolução dessas circunstâncias, mas no fim aceitou o pedido do treinador somo a solução ideal».