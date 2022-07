Carlos Queiroz está entre os três finalistas para o prémio de melhor treinador da Confederação Africana de Futebol (CAF).



O técnico português, que conduziu o Egito à final da última edição da Taça das Nações Africanas, concorre à distinção com o selecionador que levou Senegal à conquista do torneio, Aliou Cissé, e com Hoalid Regragui (Wydad Athletic Club).



Já os finalistas para o prémio de jogador Africano do Ano são Mo Salah (Liverpool/Egito), Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munique/Senegal) e Edouard Mendy (Chelsea/Senegal).