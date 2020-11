Abel soma e segue à frente do Palmeiras, desta feita com a qualificação para as meias-finais da Taça do Brasil, depois de um empate 2-2 com o Ceará, na visita ao Castelão, fazendo valer o resultado da primeira mão (3-0) para seguir em frente.

Com uma vantagem confortável no jogo da primeira mão, a equipa paulista entrou no jogo determinada a resolver a eliminatória e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com dois golos de Raphael Veiga, o primeiro aos 28 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o segundo com um espetacular remate que o narrador descreveu como sendo «de letra» mesmo em cima do intervalo [veja o vídeo no fundo da peça].

Com uma vantagem de cinco golos, o Palmeiras levantou o pé e permitiu que o adversário do nordeste chegasse ao empate na etapa complementar, com golos de Vinicius (57m) e Tiago Pagnussat (62m).

O Palmeiras vai agora aguardar pelo resultado da eliminatória entre o América Mineiro e o Internacional para saber com quem vai discutir a primeira vaga na final.

Depois de quatro vitórias consecutivas, com sete golos marcados e nenhum consentido, Abel Ferreira concedeu esta quarta-feira os primeiros golos e o primeiro empate à frente do Palmeiras.

O golaço de Raphael Veiga: