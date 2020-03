Daniel Carriço garante que não estar arrependido de ter assinado pelos chineses do Wuhan Zall, apesar de a equipa estar retida em Espanha, devido à epidemia de Covid-19, provocada por um novo coronavírus.

«Não me arrependo. Estou entusiasmado, porque quero participar na Liga chinesa e desfrutar de uma nova experiência. Além do mais, asseguraram a minha segurança e que vamos trabalhar em Espanha até que a situação se mantenha na China», disse o central luso à imprensa espanhola.

Daniel Carriço assinou pelo Wuhan Zall, do principal escalão chinês, no último mercado de inverno, após seis temporadas e meia ao serviço do Sevilha.

O jogador, de 31 anos, está integrado na equipa do Wuhan Zall que se encontra a estagiar em Espanha desde o final de janeiro e impossibilitada de regressar à China, devido ao surto de Covid-19 no país.

«Tive algumas dúvidas no início, quando começámos a negociar a transferência. Não se sabia nada. Apenas que havia um novo vírus na China. No entanto, a equipa técnica assegurou-me que não regressariam à China enquanto a situação se mantivesse na China, sobretudo em Wuhan», revelou.

Carriço deseja que a Liga chinesa, que se encontra suspensa, recomece «o mais rapidamente possível» e admitiu que os colegas de equipa estão a passar um momento complicado, uma vez que «muitos têm familiares fechados em casa».

Os jogadores do Wuhan foram recebidos na sede da Liga espanhola e vão assistir ao vivo ao clássico Real Madrid-Barcelona, que se disputa este domingo, no Santiago Bernabéu.