O antigo internacional inglês e ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Rio Ferdinand, considera que a saída do português dos red devils, por mútuo acordo, foi a melhor solução para as duas partes.

«O Cristiano obviamente deu aquela entrevista com a ideia de que não estava feliz e que queria sair do clube. Ele deixou isso bem claro. Acho que o Erik ten Hag conseguiu o que queria nesta situação também. Ambas as partes estão felizes e podemos seguir em frente», comentou o antigo central na BBC One.

Ferdinand assumiu também que existem muitas dúvidas em torno do futuro de Ronaldo. «Depende de qual é a motivação dele. Jogar na Liga dos Campeões? Dinheiro? Continuar a jogar num lugar com um clima agradável? Vamos descobrir com o devido tempo, tenho a certeza.»

Refira-se que o Manchester United comunicou esta terça-feira a saída do avançado «por mútuo acordo com efeito imediato». Ronaldo já reagiu, dizendo que «este é o momento certo para procurar um novo desafio».