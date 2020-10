Depois de ter testado positivo a 13 de outubro, Cristiano Ronaldo está recuperado da Covid-19, informou a Juventus.



Segundo o comunicado da Vecchia Signora, no último teste que o internacional português realizou um teste obteve um resultado negativo. Portanto, o avançado de 35 anos está recuperado da doença.



Lembre-se que o capitão da seleção testou positivo quando estava ao serviço da seleção nacional, tendo viajado para Turim de imediato, onde ficou em isolamento na sua residência. Depois de ter somado 18 testes positivos, CR7 insurgiu-se os contra exames ao novo coronavírus.



Durante este período, Ronaldo foi acusado pelo Ministro do Desporto italiano, Vincenzo Spadafora, de ter quebrado o protocolo sanitário e está em curso uma investigação pelo facto de o jogador ter abandona o estágio da Juventus para se juntar à seleção nacional, depois de dois elementos do clube terem testado positivo à covid-19.



Ronaldo está, por fim, de volta às opções de Pirlo depois de ter falhado os duelos contra Crotone, Dínamo de Kiev, Hellas Verona e Barcelona. A Juve venceu apenas um desses quatro encontros.