Owen Hargreaves partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo durante uma temporada no Manchester United. O antigo internacional inglês recordou um episódio com o avançado português relacionado com a marcação de livres diretos na véspera da final da Liga dos Campeões ante o Chelsea, em 2008.



«Estávamos a treinar livres antes da final contra o Chelsea. Eu estava num lado da área e ele do outro. Marquei nove em dez mesmo ao canto superior da baliza do Edwin [van der Sar]. O Edwin veio ter comigo e disse-me: 'Owen, se tivermos um livre direto na final, tens de ser tu a bater'. E eu respondi-lhe: 'Não posso tirar isso ao Cristiano Ronaldo!», começou por contar, à BeIN Sports.



O ex-médio acabou por ser surpreendido pelo colega de equipa instantes antes do aquecimento para o jogo decisivo, em Moscovo.



«Estávamos a aquecer para subir ao relvado, ainda no balneário, e o Cristiano aproxima-se de mim e diz-me: 'Owen, se tivermos um livre direto, é teu. Vi-te a treinar», relatou.

Hargreaves sublinhou que as pessoas não conhecem o verdadeiro Cristiano Ronaldo.

«Todos pensam que é tudo sobre ele e que ele é egocêntrico. Se fores bom em algo, ele é o primeiro a ver isso. E por isso é que bati vários livres nesse ano, porque ele sabia que eu podia marcar. Admiro isso em Ronaldo», concluiu.



O Man. United venceu essa final frente ao Chelsea no desempate por grandes penalidades após uma igualdade a dois golos em 120 minutos.

