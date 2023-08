Cristiano Ronaldo foi decisivo na final da Taça dos Campeões Árabes, ao bisar diante do Al Hilal e consumar a vitória do Al Nassr (2-1), que venceu a competição pela primeira vez.

Horas depois do jogo, o internacional português recorreu às redes sociais para mostrar a felicidade pela conquista de mais um troféu.

«Extremamente orgulhoso por ter ajudado a equipa a conquistar este importante troféu pela primeira vez», começou por escrever o capitão do Al Nassr.

«Obrigado a todos do clube que estiveram envolvidos nesta grande conquista e aos meus familiares e amigos por estarem sempre ao meu lado. Fantástico apoio dos nossos adeptos! Isto também vos pertence», completou.

Ronaldo, refira-se, teve de sair já na reta final do prolongamento com queixas no joelho esquerdo.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!??💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3