Após o jogo em que marcou três golos ao Damac, Cristiano Ronaldo assumiu já estar adaptado ao Al Nassr e à Liga saudita.



«Estou muito feliz, mas o mais importante é a equipa. Fizemos um trabalho fantástico. Os meus colegas lutaram e correram muito. Os golos são importantes para mim, mas a equipa é mais importante. Sinto-me mais adaptado à equipa. Não é fácil chegar e com apenas cinco, seis jogos, conhecerem os meus movimentos. Mas começo a perceber melhor os movimentos deles e eles os meus. Para mim, o mais importante é irmos passo a passo para chegarmos ao nível mais alto», disse, em declarações à SSC Sports.



O avançado português atravessa um grande momento de forma na Arábia Saudita. Depois de ter feito um póquer frente ao Al-Wehda a 9 de fevereiro, o capitão do Al Nassr marcou mais três esta tarde e já leva oito no total na Liga - está a cinco do melhor marcador da prova, o seu colega de equipa, Anderson Talisca.



