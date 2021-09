Com um golo frente ao West Ham, Cristiano Ronaldo tornou-se no 17.º melhor marcador da história do Manchester United, superando Andy Cole.



O internacional português marcou 117 golos pelos red devils e está perto de superar o registo de Solskjaer, o seu atual treinador. O norueguês anotou 126 golos e será certamente ultrapassado por CR7 ainda esta temporada.



O melhor marcador da história do Manchester United é Wayne Rooney com 253 golos, mais quatro que Sir Bobby Charlton.



Os 20 melhores marcadores da história do Man. United:



1: Wayne Rooney (253)

2: Sir Bobby Charlton (249)

3: Denis Law (237)

4: Jack Rowley (211)

5: Dennis Viollet (179)

6: George Best (179)

7: Joe Spence (168)

8: Ryan Giggs (168)

9: Mark Hughes (163)

10: Paul Scholes (155)

11: Ruud van Nistelrooy (150)

12: Stan Pearson (148)

13: David Herd (145)

14: Tommy Taylor (131)

15: Brian McClair (127)

16: Ole Gunnar Solskjaer (126)

17: Cristiano Ronaldo (122)

18: Andy Cole (121)

19: Sandy Turnbull (101)

20: Joe Cassidy (100)