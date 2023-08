O Al Nassr apresentou, na quinta-feira, a equipa para a nova temporada e os jogadores de Luís Castro realizaram mais um treino.

Já depois disso, Cristiano Ronaldo ficou no relvado e jogou com os filhos Cristianinho e Mateo. Se o primeiro já tem sido visto a mostrar os seus dotes futebolísticos, Mateo também mostrou que herdou o jeito do pai para o desporto.

Os filhos do internacional português divertiram-se com a bola e, claro está, não faltou o icónico festejo do pai.

Ora veja: