Diogo Jota foi desafiado a escolher um compatriota para se juntar à equipa do Liverpool e não teve dúvidas em apontar o nome de Bernardo Silva.

«Bernardo Silva, para mim, é um dos jogadores mais inteligentes que conheço. A forma como ele consegue esconder a bola dos adversários é especial», confessou o avançado dos reds, ao canal de Youtube That’s Football.

Jota também deixou elogios para Rúben Dias, quando questionado acerca do defesa mais complicado que teve de enfrentar.

«É sempre difícil responder. A equipa é sempre o mais importante, se deixas alguém sozinho, vais ter problemas. Quando a equipa está bem, é quando os jogadores sobressaem. Jogar contra o Manchester City é sempre difícil, o Rúben Dias é um dos melhores e não gosto de o enfrentar (risos)», afirmou.

O avançado do Liverpool abordou ainda a relação que Jurgen Klopp tem com o plantel e reconheceu a importância do técnico germânico.

«É uma figura que sabemos que temos de respeitar e tentamos aprender tudo o que ele diz. Ele gosta de falar muito e fala com sentido. Apoia-nos muito e adora dar abraços. Estivemos em diferentes momentos com ele nestes três anos e ele sabe sempre dizer a coisa certa. É especial», frisou.

«Ele tentou falar comigo no início e colocar-me no bom caminho. Acho que fiz bem o meu trabalho e o momento-chave foi o início. Ele fez-me sentir que podia ter um papel importante no Liverpool», concluiu.

Diogo Jota, de 26 anos, está a cumprir a quarta temporada em Anfield.