O Zamalek foi surpreendido, esta terça-feira, na Liga egípcia ao ser derrotado em casa pelo ENPPI (2-0), numa partida da 18.ª jornada.



A equipa de Jesualdo Ferreira sofreu um golo em cada parte. Ali Fawzi deu vantagem aos forasteiros, aos 39 minutos, e John Okoye Ebuka, aos 61, fixou o resultado final.



Apesar do desaire, o Zamalek lidera a prova com 41 pontos em 18 jogos, seguido do Pyramids com 35, mas menos dois casos. Caso some dois triunfos nos jogos em atraso, iguala o conjunto de Jesualdo Ferreira.