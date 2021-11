Jota foi eleito o melhor jogador da Liga escocesa no mês de outubro, divulgou a entidade nesta segunda-feira.

O jovem avançado emprestado pelo Benfica ao Celtic marcou dois golos durante esse período, aumentando para seis o total de golos marcados pelo clube em 15 jogos.

Refira-se que Jota tem deliciado os adeptos dos 'Católicos', com golos, assistências e detalhes que fazem com que muitos peçam que o clube exerça a opção de compra no valor de 7,5 milhões de euros.