Florentino Luís considerou que o empréstimo do Benfica ao Getafe é uma «oportunidade muito boa» para a carreira.

«Agradeço ao Getafe a oportunidade que me deu para estar num grande campeonato. É uma boa oportunidade para desfrutar e estou com muita vontade de começar», disse o médio internacional jovem por Portugal durante a apresentação pela equipa da Liga espanhola.

«Alguns amigos disseram-me que a Liga espanhola é muito técnica, que as equipas gostam de ter bola, a posse, e isso é algo que aprecio muito. É um campeonato que pode ser bom para mim como jogador», acrescentou, referindo-se depois ao estilo da nova equipa. «O jogo do Getafe é muito parecido ao do Benfica e isso é bom para mim.»

Importante no título nacional do Benfica em 2018/19 com Bruno Lage, Florentino foi agora emprestado pelo segundo ano consecutivo, depois de no ano passado ter estado ao serviço do Mónaco.

O jovem futebolista assumiu que teve muitas propostas, mas que não teve dúvidas sobre o caminho a seguir. «Pensei que esta era a única equipa para a qual queria ia. Foi um processo muito difícil, mas finalmente estou aqui. Sei que é uma grande equipa, que tem muitos adeptos e que venho para uma Liga competitiva», completou.