João Félix destacou a grande exibição do Atlético Madrid na goleada ao Granada, este domingo, por 6-1. O internacional português fez uma assistência e marcou um golo e deu as «boas-vindas» a Luís Suárez que estreou-se neste jogo com uma assistência e dois golos.

«Fizemos um grande jogo, estamos muito felizes com a exibição da equipa. Estou a trabalhar como fiz no último ano, faço as coisas como tenho de fazer e procuro desfrutar ao máximo. Estou igual ao que já era, mas as coisas estão a sair-me bem. Tenho de continuar assim», destacou João Félix na flash-interview que se seguiu ao jogo.

A boa exibição do português acabou por ficar ofuscada pela estreia de Luís Suárez. «Quanto mais melhores jogadores tivermos, será melhor para todos. A chegada de Suárez é boa para todos, para a equipa e para o cube», comentou.

Quanto às expetativas do Atlético para esta época, João Félix diz que é preciso manter os pés no chão e continuar a pensar «jogo a jogo, sem olhar muito para frente».