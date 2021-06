Nani continua em grande e voltou esta madrugada a marcar pelos Orlando City. O internacional português abriu o marcador logo aos 7 minutos, de grande penalidade, da goleada por 5-0, frente aos San José Earthquakes.

Com este golo, Nani tornou-se no segundo melhor marcador da história do Orlando City, com 26 golos no total das competições, superando Kaká.

Além do golo, o 5.º em sete jogos na MLS (Major League Soccer) esta temporada, o avançado de 34 anos fez ainda duas assistências.