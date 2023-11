O futebolista português Fábio Vieira foi operado na segunda-feira à zona inguinal e vai ser baixa por várias «semanas», informou esta terça-feira o treinador do Arsenal, o espanhol Mikel Arteta, na véspera da receção ao Lens, para a 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O médio português realizou a cirurgia após aconselhamento de médicos especialistas, com o treinador a revelar que, inicialmente, o jogador passou por um tratamento mais conservador.

Fábio Vieira, de 23 anos, cumpre a sua segunda época no Arsenal, que o contratou ao FC Porto. Em 2023/24, leva 13 jogos e um golo: alinhou pela última vez na equipa principal a 11 de novembro, na vitória ante o Burnley (3-1), num jogo em que foi expulso. Três dias depois, fez o primeiro jogo da época nos sub-21 e marcou na derrota por 5-2 ante o Reading, para a Bristol Street Motors Trophy.

O treinador abordou a situação de Fábio Vieira na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira, a contar para o grupo B, liderado nesta altura pelos londrinos com nove pontos, à frente de PSV e Lens, ambos com cinco, e de Sevilha, com dois.