O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, deu uma conferência de imprensa nesta segunda-feira na qual, entre vários assuntos, foi questionado se faria um contrato vitalício com o treinador português Jorge Jesus, algo que negou perentoriamente.

«Não quero fazer nenhum contrato vitalício. Acho que isso é conversa fiada. Se me perguntarem se quero fazer um contrato vitalício com Jorge Jesus, digo que não», reagiu.

«Quero que ele fique no Flamengo muito tempo, ninguém quer mais do que eu que ele fique, mas não quero fazer contrato vitalício nem com ele, nem com jogadores, nem com dirigentes», continuou, explicando em seguida que o futebol vive do momento.

«Há fases boas e bons momentos. O Jorge é um grande treinador, está muito adaptado e vejo que ele trabalha com o estilo dele. Mas no dia em que ele for embora virá um novo técnico, com um novo estilo, e teremos de ajustar e a vida segue», concluiu.

O dirigente foi também questionado sobre os detalhes do contrato do treinador português e negou o rumor de que estejam inscritas no contrato cláusulas que lhe permitam sair para determinados clubes.

«Não! O contrato do Jorge Jesus não está estipulado nenhum clube para o qual ele possa sair», assegurou, de forma seca.

