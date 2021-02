O Paris Saint-Germain colocou-se ao Lille no topo da Liga francesa, ao vencer em casa o Nice de Rony Lopes por 2-1 na 25.ª jornada.

O internacional português de 25 anos foi o autor do golo forasteiro, aproveitando um mau passe de Marquinhos para rematar forte e colocado para o fundo das redes parisienses.

Esse golo, apontado aos 50 minutos, permitiu ao Nice anular uma desvantagem que durava desde o minuto 20, quando Draxler inaugurou o marcador para o campeão gaulês.

Sem Neymar nem Di María, de fora por lesões, o PSG não fez uma exibição soberba, mas ainda agarrou os três pontos, quando Moise Kean desviou para o golo a passe de Icardi aos 76 minutos, pouco antes de Danilo Pereira ser lançado em jogo.

Com este resultado, o PSG iguala o Lille no primeiro lugar com 54 pontos, mas soma mais um jogo.