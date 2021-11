À atenção de Fernando Santos e da Seleção Nacional: Aleksandar está imparável e chegou ao 20º golo em 17 jogos pelo Fulham, no Championship. O avançado sérvio decidiu o jogo em Peterborough com um cabeceamento aos 74 minutos.



O resultado permitiu a Marco Silva festejar a sexta vitória consecutiva e confirmar a excelente época dos Cottagers. O Fulham tem agora 38 pontos e está a dois do líder Bournemouth. O WBA é o terceiro, com 32.



O Bournemouth recebeu e goleou o Swansea por 4-0 e o WBA não foi além de um 1-1 frente ao Middlesbrough.



VÍDEO: o golo de Mitrovic