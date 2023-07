O internacional sub-21 português Gonçalo Tabuaço foi oficializado este sábado como reforço do Lugo, despromovido à terceira divisão espanhola.

O guarda-redes de 22 anos assinou por duas temporadas com outra de opção.

Formado no FC Porto, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, passou ainda pela equipa de sub-23 do Portimonense e pelo Beira-Mar, mas foi na Liga Revelação, ao serviço dos sub-23 do Leixões, em 2020/21, que se notabilizou. Na temporada seguinte, representou o Estrela da Amadora e, na última época, fez 37 jogos pela B SAD, que caiu à Liga 3.