Depois de duas derrotas consecutivas no campeonato grego, o Olympiakos voltou aos triunfos, esta quarta-feira, na receção ao Aris (3-0), com contributo português.

Chiquinho foi titular, assim como Daniel Podence, enquanto Gelson Martins e João Carvalho entraram no decorrer do segundo tempo.

Ayoub El Kaabi abriu o marcador aos seis minutos, mas desperdiçou um penálti aos 41. Na segunda parte, Podence, em cima da hora de jogo, aumentou a vantagem, enquanto João Carvalho sentenciou as contas da partida (89m).

O Olympiakos segue, à condição, no terceiro lugar na fase de apuramento de campeão, com 60 pontos, mais um do que o Panathinaikos, que tem menos um jogo disputado.

Entretanto, o PAOK, com Vieirinha e Rafa Soares sobre as laterais, venceu o Lamia por 3-1 e, desta forma, mantém a pressão sobre o líder AEK, recuperando os dois pontos de diferença no topo da classificação.

Veja os golos de Podence e João Carvalho: