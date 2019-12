Abel Ferreira está em alta no PAOK. A equipa de Salónica é líder da liga grega, a par do Olympiakos de Pedro Martins, e parece determinada a renovar o título conquistado na temporada passada, contra a predominância da equipa do Pireu nos últimos anos.

A verdade é que o campeão em título segue no topo da classificação, invicto, numa luta ombro a ombro com o Olympiakos, com onze vitórias e quatro empates. Na quarta-feira, a equipa da capital destacou-se na classificação, com uma goleada ao Larissa (4-1), mas no dia seguinte o PAOK acertou o passo com um triunfo no terreno do Panionios (2-0).

No final do jogo, Abel Ferreira dirigiu-se aos fervorosos adeptos do PAOK para um momento de verdadeira comunhão.

Ora veja: