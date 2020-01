O futebolista português Vieirinha deu, este domingo, a vitória ao PAOK, treinado pelo compatriota Abel Ferreira, no duelo da 18.ª jornada da liga da Grécia, que continua com o Olympiakos de Pedro Martins na liderança.

Vieirinha fez o único golo do PAOK, frente ao AEK Atenas, aos 57 minutos de jogo. A equipa da capital, que teve André Simões a titular, Nélson Oliveira em campo a partir do minuto 64, além de Hélder Lopes e Paulinho como suplentes não utilizados, acabou o jogo reduzida a nove elementos. Hult e Livaja, em tempo de compensação, foram expulsos.

O golo de Vieirinha:

Já o Olympiakos, com os portugueses José Sá e Rúben Semedo a titulares, bem como Bruno Gaspar, goleou na deslocação ao Lamia (0-4) e segue líder da prova. El Arabi, com um hat-trick construído com golos aos 40, 51 e 81 minutos, foi a grande figura de um jogo que ainda teve um golo de Valbuena, de penálti, ao minuto 70.

O Olympiakos lidera com 44 pontos, seguido do PAOK, com 43. O AEK Atenas é terceiro, com 31 pontos.

