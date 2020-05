Bruno Varela vai regressar ao Benfica.

O anúncio foi feito por Erik ten Hag. O treinador do Ajax afirmou que o guarda-redes «vai voltar ao Benfica» e que o clube holandês «não vai exercer opção de compra».

A revelação foi feita no Ajax Quarantine Talk Business Relations através das redes sociais do clube holandês, que foi anunciado como campeão depois do fim antecipado do campeonato devido à pandemia de covid-19.

Varela, que esteve por empréstimo no último ano e meio, tem contrato com o Benfica até 2022. O guarda-redes de 25 anos ainda está em Amesterdão e o contrato de cedência termina apenas em junho.

De referir que o Ajax já havia informado sobre o final de contrato com Varela e outros jogadores no final de março. No entanto, uma semana depois, o jogador deixou em aberto a hipótese de continuar no clube de Amesterdão. Um cenário que agora se desvanece.