O ex-árbitro inglês Howard Webb assumiu que torceu para que Cristiano Ronaldo falhasse um penálti num jogo entre o Manchester United e o Tottenham em 2009.

«Ei vi o Carrick chegar primeiro à bola e depois o guarda-redes tocou-lhe. Foi um penálti fácil de assinalar. Esperava os protestos normais que habitualmente vemos nos jogadores e não o olhar de espanto e de incredulidade do Gomes», recordou.

Pela reação do guarda-redes brasileiro, Howard Webb teve o feeling de que tinha cometido um erro, mas a decisão, tomada num era antes da introdução do VAR, já estava tomada. E foi por isso que quis que Cristiano Ronaldo falhasse no frente a frente com Gomes. «Não tinha a certezas de que tinha errado, só um pressentimento. E quis que o Ronaldo falhasse o penálti, mas isso não aconteceu.»

O avançado português não tremeu da marca dos 11 metros e reduziu a desvantagem dos red devils para 2-1 aos 57 minutos, lançando a equipa de Sir Alex Ferguson para uma fantástica reviravolta, que terminou com uma goleada por 5-2 com duplo contributo de Ronaldo, que voltaria a faturar aos 68 minutos.

Veja o lance a partir dos 2 minutos e 30 segundos: