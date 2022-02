O internacional português Diogo Jota foi substituído ao intervalo do jogo do Liverpool com o Inter Milão, opção que Jurgen Klopp justificou com o estado do tornozelo do avançado.

Ora, se as palavras do treinador alemão após a partida da Liga dos Campeões não foram muito animadoras, pior ainda é a imagem da chegada do Liverpool a Inglaterra, que está a alarmar os adeptos dos reds.

Na fotografia vê-se Diogo Jota de muletas e uma bota ortopédica a proteger o pé direito.