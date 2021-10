Há um português de 19 anos a sonhar com a estreia na equipa principal do Leicester. Wanya Marçal foi convocado pelo treinador Brendan Rodgers para o jogo desta quarta-feira, com o Brighton, a contar para a Taça da Liga.

Wanya nasceu em Inglaterra, mas tem nacionalidade portuguesa, e já foi, de resto, convocado para estágios da seleção de sub-18.

O médio ofensivo, que tem contrato profissional de três anos, tem jogado na equipa de sub-23, e no passado fim de semana marcou o golo do empate com o Chelsea.

Wanya já tinha sido utilizado por Brendan Rodgers na pré-época, mas esta é a primeira convocatória para um jogo oficial do Leicester, que tem ainda Ricardo Pereira no plantel.