O Wolverhampton tem sido um dos clubes com crescimento mais acentuado nos últimos anos no futebol inglês e, ao comando da equipa na Premier League, está o português Nuno Espírito Santo, que viu partir dois nomes importantes na transição de época: o compatriota Diogo Jota e Matt Doherty, respetivamente para Liverpool e Tottenham.

O técnico de 46 anos, que tem agora outros nomes lusos, como Fábio Silva, Vítor Ferreira e o ex-Benfica Marçal, considera que a equipa não pode parar a evolução do seu jogo e admite que, na pausa das seleções, passou grande parte do tempo a ver jogos.

«Assisti a todos os jogos em que os nossos jogadores estiveram envolvidos», afirmou Nuno, em declarações exclusivas à SkySports, numa conversa na qual repassou os aspetos técnicos e táticos da equipa.

«Alguns jogadores saíram, alguns entraram e isso muda o elenco. Ao mudar o elenco, mudando algumas das características dos nossos jogadores, as nossas opções e ideias são ligeiramente diferentes e o jogo, por si, muda», analisou. «Não se trata de mudar a filosofia, trata-se de sermos mais versáteis em alguns momentos, acrescentar coisas que, no final, podem tornar-nos melhores e não tão previsíveis», completou.

E não é pelos resultados da última época terem sido positivos, com o sétimo lugar na Premier League e a chegada aos quartos de final da Liga Europa, que Nuno sente que não se pode evoluir. Deve, aliás, por «inúmeras razões», defende o antigo treinador de FC Porto, Rio Ave e Valência, pelo facto de os adversários «conhecerem melhor» os Wolves.

Num plantel que manteve grande parte do elenco do ano passado, Nuno não considera, para já, que é possível medir se o conjunto está melhor do que em 2019/2020.

«Não conseguimos medir isso, vai ser algo para o fim. Mas o que sinto que devemos fazer agora é não depender dos reforços que entraram para a equipa. O núcleo da equipa deve continuar a crescer. É o nosso processo. Não se trata só de quem chega fazer-nos mudar e evoluir. Não. São os que já estão aqui – com a ajuda dos que chegam – que devem crescer», disse, ainda, na antecâmara do jogo desta noite ante o Leeds United, a contar para a quinta jornada da Premier League.