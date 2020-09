O português Lucas João completou 27 anos na sexta-feira, mas foi o próprio a dar um presente de aniversário ao seu clube, este sábado. No primeiro jogo oficial da época, para a primeira ronda da Taça da Liga inglesa, o avançado esteve em grande plano, ao apontar um hat-trick na vitória do Reading ante o Colchester, por 3-1.

O Reading até começou a perder, mas no período de compensação da primeira parte começou o festival do português. O avançado abriu a conta pessoal com um cabeceamento certeiro e foi para o balneário com sede de golos.

Aos 56 minutos, Lucas João voltou a marcar, desta vez com o pé direito. O melhor estava guardado para o fim e, aos 75, completou o hat-trick, ao finalizar de pé esquerdo, depois de rodar sobre dois adversários.

Os três golos do avançado português carimbaram o passaporte do Reading para a próxima ronda da prova.

Lucas João transferiu-se do Sheffield Wednesday para o Reading na temporada passada e apontou seis golos em 19 jogos, ao serviço da equipa do Championship, em 2019/2020.