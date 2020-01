O Al Nassr, de Rui Vitória, subiu esta sexta-feira à liderança do campeonato da Arábia Saudita, ainda que à condição, depois de vencer na deslocação ao terreno do Al-Ettifaq.

O único golo da partida foi apontado aos 35 minutos, por intermédio de Abderrazak Hamdallah, após assistência de Ahmed Musa.

Com este resultado, e ao fim de 15 jornadas, o Al Nassr é líder com 33 pontos, mais dois do que o Al Hilal, mas também mais um jogo.