Carlos Carvalhal continua a ser treinador do Olympiakos.

Nesta quarta-feira à tarde, o Sportime, jornal desportivo grego, avançou que o treinador português até já tinha sido informado da decisão tomada pela direção do emblema helénico, mas essa informação não corresponde à verdade.

«Ao contrário de algumas notícias que estão a ser veiculadas na Grécia, o treinador Carlos Carvalhal está a trabalhar normalmente, a preparar o jogo da próxima jornada frente ao OFI Creta. O técnico português orientou o treino de hoje [quarta-feira], tal como estará no treino de amanhã», lê-se numa nota da assessoria do treinador português.

Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do Olympiakos no início de dezembro. A equipa de Atenas está no 4.º lugar do campeonato - a nove pontos do líder PAOK - e vem de uma derrota no dérbi com o Panathinaikos.

Recorde-se que recentemente Pedro Alves deixou o cargo de diretor desportivo do clube do Pireu, cargo que ocupava desde novembro último, por divergências com a direção. O ex-responsável pelo futebol do Estoril foi substituído por Darko Kovacevic.