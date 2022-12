Fábio Silva já fez 28 jogos, marcou 10 golos e fez ainda quatro assistências ao serviço do Anderlechet onde está cedido, por empréstimo, do Wolverhampton. O avançado português, em entrevista ao jornal belga DH Les Sports, fez um balanço destes primeiros meses em Bruxelas, mas diz que ainda não sabe onde vai jogar a partir de janeiro.

«Não posso dizer que vou estar aqui em janeiro, porque na realidade não sei se vou estar cá. Nesta altura o meu foco está no jogo da taça com o Genk. A janela de transferências só abre em janeiro. Sou um jogador, não controlo esta situação. Não está nas minhas mãos, portanto prefiro não falar sobre isso. Se o Wolves me quiser de volta, ficarei feliz porque isso quererá dizer que fiz um bom trabalho no Anderlecht», destacou.

O Wolverhampton começou a época com Bruno Lage, mas agora é comandado pelo espanhol Julen Lopetegui e, a verdade, é que a equipa inglesa desespera por golos, mas Fábio Silva garante que ainda não falou com o novo treinador dos lobos.

«Não, ele ainda não me ligou, mas o clube está em constante contato comigo. Perguntam-me como me sinto, se preciso de alguma coisa, estiveram no jogo do Anderlecht com o Aston Villa para falarem comigo. Enquanto estiver no Anderlecht quero ajudar a equipa a subir na classificação. O clube deu-me uma oportunidade de jogar, de ganhar confiança e de marcar golos. Quero retribuir mais do que já dei até agora», explicou ainda.

O jovem avançado português é, nesta altura, o segundo jogador de campo da equipa belga com mais minutos na equipa, o que é raro para um avançado.