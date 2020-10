«How it started, how it's going». «Como começou, como está a ser», em português. O lema faz sucesso nas redes sociais, em jeito de desafio, e o internacional português Anthony Lopes alinhou de forma curiosa.

O guarda-redes publicou uma imagem em que, primeiro, aparece como adepto, no meio da claque do Lyon, e depois aparece no relvado, a defender a baliza da equipa francesa e a acenar para a bancada, onde antes estava.

Nascido em França, Anthony Lopes passou 20 dos 30 anos de idade no Lyon.