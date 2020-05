Em Portugal durante o período de isolamento, Rúben Vinagre foi treinar ao estádio do Bravo, que pertence ao Seixal Clube 1925.



O clube partilhou uma foto do internacional sub-21 português, garantindo que este «trabalhou com todas as condições exigidas a um profissional e com toda a segurança necessária para este período».



«O internacional por Portugal Rúben Vinagre passou pelo Estádio do Bravo para manter a forma antes do regresso do Wolves à Premier League. Trabalhou com todas as condições exigidas a um profissional e com toda a segurança necessária para este período. Agradecemos ao Rúben a preferência pelo Seixal 1925 e certamente que contaremos novamente com a sua visita mais tarde. Boa sorte Rúben!!!», pode ler-se na publicação feita nas redes sociais.