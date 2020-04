O avançado do Wolverhampton, Leonardo Campana, revelou que testou positivo por Covid-19 há duas semanas e que já se «sente muito bem».



«Há duas semanas testei positivo para Covid-19, mas hoje, graças a Deus, sinto-me muito bem», revelou num post nas redes sociais.



Superada a doença, o jovem equatoriano pretende ajudar financeira com bens alimentares e medicamentos.



«Nasci num país onde a solidariedade é evidente em momentos difíceis como este. Sei que são momentos muito complicados, mas juntos podemos superá-los. Podem contar com o meu apoio através da Campana Foundation de forma a ajudar várias organizações que precisam de apoio com comida e medicamentos. Por favor, fiquem em casa», referiu.



Campana, de 19 anos, chegou à equipa de Nuno Espírito Santo em janeiro, mas ainda não disputou qualquer partida.