Bruno Fernandes chegou há pouco tempo ao Manchester United, mas parece já estar totalmente integrado nos red devils.

O internacional português voltou a ser o homem do jogo na vitória frente ao Chelsea – fez uma assistência – e no final da partida trocou «bocas» com Martial nas redes sociais.

LEIA MAIS: tudo sobre o futebol internacional.

«Finalmente um golo de cabeça. Apenas fecha os olhos para a próxima», escreveu Bruno Fernandes.

Martial respondeu da mesma «moeda» ao novo companheiro. «Marquei porque não foi um passe teu», disse o francês, obtendo novo «troco» do português: «Para a próxima passo para ti, tenta não falhar.»