Tiago Tomás (Sporting) e Fábio Silva (Wolverhampton) ficaram de fora do lote de 40 jogadores nomeados para o Golden Boy, prémio que distingue o melhor jogador sub-20 do mundo.



O «Tuttosport», jornal italiano que entrega o galardão, mantém apenas três jogadores portugueses na lista revelada esta quinta-feira.



Félix Correia (Juventus), Umaro Embaló (Benfica) e Joelson (Sporting) já tinham «caído» quando a lista foi reduzida para de 100 para 60 futebolistas.



Recorde-se que o prémio já foi entregue anteriormente a dois portugueses: Renato Sanches (2016) e João Félix (2019). Haaland (Borussia Dortmund) foi o vencedor do prémio em 2020.



Saibam quem são os três portugueses que ainda correm pelo prémio na galeria associada.